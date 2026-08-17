Свердловская область — вторая по высотности новостроек

За последние два года средняя этажность строящихся многоквартирных домов на Среднем Урале (в расчете на квадратный метр) выросла с 22,6 до 24,5 этажа. По этому показателю регион уступает только Москве, где средняя этажность достигает 32,9 этажа, говорится в исследовании Единого ресурса застройщиков.

В пятерку лидеров также вошли Республика Башкортостан (22,5 этажа), Приморский край (21,9) и Астраханская область (21,6). В целом по России средняя этажность новостроек за два года выросла с 18,9 до 19,1 этажа.

При этом высокие позиции Свердловской области в рейтинге обеспечивает прежде всего Екатеринбург, который стабильно входит в тройку самых высотных городов страны.

Высокая концентрация высоток в уральской столице обусловлена географическими особенностями города. Екатеринбург — самый компактный город-миллионник России: его территория значительно меньше, чем у других мегаполисов, а свободных участков под застройку в черте города немного. В то же время областной центр остается крупным экономическим, торговым и промышленным узлом, что формирует устойчивый спрос на жилье — в том числе со стороны приезжих. В итоге девелоперы вынуждены осваивать имеющиеся площадки максимально эффективно, а высотное строительство становится наиболее рациональным и экономически оправданным решением.

Руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов, начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков рассказывал УрБК, что екатеринбуржцы активно покупают квартиры в высотных домах.

«Екатеринбург действительно достаточно давно входит в число городов с большой долей высотной застройки. В последние годы девелоперы продолжали смещать предложение в сторону более высотных проектов. Происходило это как в центральных районах, так и на удаленных территориях. Специфика компактного города, девелоперские традиции и лояльное отношение к таким проектам со стороны покупателей — базовые условия для сохранения этой особенности», — заявил М. Хорьков.

Добавим к этому, что аналитики также обращают внимание на дефицит малоэтажного жилья в уральской столице — именно он, по их мнению, вынуждает горожан и приезжих выбирать квартиры в высотных домах.

Впрочем, тенденция к увеличению этажности характерна не только для Свердловской области, но и для других регионов. Как отмечают аналитики ЦИАН, отрасль постепенно возвращается к высотным проектам после временного спада в 2022-2023 годах.

По словам ведущего аналитика Елены Бобровской, если в 2026 году будут сданы корпуса со средней этажностью 15,1 этажа, то на 2027 и 2028 годы этот показатель превысит 17 этажей. К 2028 году, по прогнозам экспертов, средняя этажность новостроек в России достигнет 17,3 этажа.

Что касается причин возвращения интереса к высотному строительству, то эксперты выделяют два основных фактора. Во-первых, сокращение свободных площадей в городах вынуждает девелоперов осваивать более компактные участки. Во-вторых, отрасль постепенно адаптируется к новым экономическим условиям: замедление строительной инфляции и восстановление покупательского спроса во второй половине 2025 года создали более благоприятную среду для реализации масштабных проектов.

Ранее ИАА УрБК писало, что Екатеринбургская агломерация остается главным и практически единственным центром жилищного строительства на Среднем Урале — в малых городах региона новых проектов по-прежнему крайне мало.