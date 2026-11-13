Банк России увеличил лимиты выдачи наличных из касс микрофинансовых организаций

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. Банк России с 14 ноября увеличивает лимиты расходования наличных из касс микрофинансовых институтов. Изменения позволят участникам рынка выдавать клиентам деньги, полученные от других заемщиков, без предварительной сдачи средств в банк, сообщается в соцсетях регулятора.

Для микрофинансовых организаций (МФО) лимит наличных по одному договору увеличится с 50 тыс. до 100 тыс. руб. Для ломбардов он вырастет с 50 тыс. до 200 тыс. руб. по договорам с физическими лицами и до 100 тыс. руб. — с юридическими лицами.

Для МФО и ломбардов, включая их обособленные подразделения, дневной лимит увеличится с 1 млн до 2 млн руб. Для кредитных и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов лимит по одному договору вырастет с 300 тыс. до 1 млн руб., а дневной — с 2 млн до 4 млн руб.

В ЦБ отметили, что новые правила повысят доступность микрофинансовых услуг, в том числе в отдаленных регионах. При этом изменения касаются только порядка использования наличных средств самими организациями и не влияют на максимальные суммы займов для клиентов.

Размер займа, как и прежде, будет определяться с учетом требований законодательства, доходов и долговой нагрузки заемщика, а в случае с ломбардами — также стоимости залога.