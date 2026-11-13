УБРиР наградил свердловскую команду — участника национального чемпионата «Абилимпикс»

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внес вклад в поощрение команды Свердловской области, принимавшей участие в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

В пресс-службе банка сообщили, что на площадке общественного центра УрФУ в Екатеринбурге проходит двухдневный молодежный форум участников движения «Абилимпикс» «Мой вектор: Мастерство. Креативность. Карьера». В первый день встреча объединила школьников, студентов, экспертов, наставников, представителей органов власти, общественных организаций и работодателей. В ходе церемонии открытия форума заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова вручила награды победителям и финалистам национального чемпионата «Абилимпикс» 2026 года из Свердловской области.

«Движение «Абилимпикс» помогает молодым людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья получить профессию и найти работу. Это очень созвучно ценностям нашего банка. В УБРиР уже много лет действует программа по трудоустройству людей с инвалидностью. Каждый участник чемпионата уже является победителем своих жизненных обстоятельств, и мы уверены, что эти ребята обязательно достигнут успеха в выбранной профессии. Мы приняли решение дополнительно поощрить каждого участника команды Свердловской области подарочным сертификатом на маркетплейс», — отметила управляющий директор центра по работе с клиентами крупного бизнеса УБРиР Татьяна Левченко.

В 2026 году финал национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел в Москве с 31 октября по 3 ноября. В соревнованиях приняли участие почти тысяча человек, а программа включала 50 соревновательных компетенций плюс 12 презентационных направлений. По девяти компетенциям прошли открытые соревнования с участием представителей дружественных государств. Девиз Абилимпикса этого года: «Каждая победа начинается с мечты!»

За 11 лет участия в движении «Абилимпикс» Свердловская область расширила перечень соревновательных компетенций с девяти в 2016 году до 74 в 2026 году. За это время увеличилось число участников, экспертов и волонтеров, сформировалось профессиональное сообщество. Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», рассказали в пресс-службе.