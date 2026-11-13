В Сысертском муниципальном округе построят новые газопроводы

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. Новые газопроводы в деревне Ключи, селах Щелкун и Аверино в Сысертском муниципальном округе Свердловской области построит компания «ГАЗЭКС». Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Компания построит на территории округа около 47 км газораспределительных сетей в ближайшие два года. Их общая протяженность превысит 800 км. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов отметил, что газификация Сысертского округа — важная часть развития коммунальной инфраструктуры региона.

«Муниципалитет активно растет, здесь строятся новые дома и увеличивается потребность в надежном и доступном энергоснабжении. Природный газ позволяет жителям отказаться от печного и электрического отопления, снизить расходы на содержание домов и повысить повседневный комфорт. Кроме того, переход на более экологичный вид топлива помогает сохранить природную привлекательность территории», — отметил министр.

По сообщению департамента информполитики региона от 28 октября, АО «ГАЗЭКС» завершило строительно-монтажные работы на два года раньше запланированного срока в поселке Троицкий Талицкого городского округа. Там построили 19,5 км газовых сетей, обеспечив техническую возможность подключения к газу 460 домовладений.

Для участия в программе социальной газификации необходимо подать заявку на заключение договора через портал единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ, портал Госуслуг или в клиентских центрах АО «ГАЗЭКС». Программа предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка. Расходы на работы внутри участка и дома, приобретение и установку оборудования несет собственник. Для отдельных категорий жителей предусмотрена региональная субсидия.