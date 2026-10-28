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В поселке Троицкий Свердловской области завершили газификацию на два года раньше срока

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. В поселке Троицкий Талицкого городского округа Свердловской области построили 19,5 км газовых сетей, обеспечив техническую возможность подключения к газу 460 домовладений.

АО «ГАЗЭКС» завершило строительно-монтажные работы на два года раньше запланированного срока, сообщает департамент информполитики региона. «Досрочное завершение проекта позволит жителям Троицкого раньше перейти на более удобное и экологичное отопление. Те, кто уже подготовил внутридомовые коммуникации и выполнил технические условия, смогли подключиться к природному газу. До конца года планируем построить еще 13,7 км сетей, чтобы расширить возможности подключения для 270 домовладений», — отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Алексей Рубцов.

После завершения всех запланированных работ уровень газификации Троицкого достигнет 76%. Сейчас в поселке насчитывается около 1,3 тыс. жилых домов, из которых ранее газ был проведен в 260. Новые сети позволят расширить доступ жителей к газоснабжению, повысить комфорт проживания и снизить экологическую нагрузку за счет сокращения использования твердого топлива.

До конца 2026 года АО «ГАЗЭКС» построит еще 13,7 км газопроводов на ул. Ленина, Нахимова, Свердлова, Чкалова, Виноградова, Мира, Октябрьской и Белинского, а также в переулках Белинского, Виноградова, Болотникова, Западном, Октябрьском, Молодежном и Доковском.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил ранее, что в III квартале 2026 года на догазификацию региона Единый оператор газификации направил еще 1,2 млрд руб.

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