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Газификация частных домов в Нижнем Тагиле выполнена на 85% годового плана

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. В Свердловской области газификация частных домов в Нижнем Тагиле выполнена на 85% от годового плана. Работы по переводу частных домов на газовое отопление продолжаются в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

В департаменте информполитики региона сообщили, что высокий темп подключения частных домов к газовым сетям позволил Нижнему Тагилу досрочно достичь планового показателя федерального проекта установленного на конец сентября.

«Сейчас наша задача — не сбавлять темп и завершить все мероприятия до наступления холодов. Мы уже видим, как снижается нагрузка на воздух в городе, а это значит, что выбранный путь – правильный. В августе к газовым сетям подключены 310 частных домов из 363 запланированных в этом году», – отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

В 2025 году в городе газовое отопление получили 638 домовладений.Газификация ведется в соответствии с дорожной картой, утвержденной в феврале 2025 года. Реализация мероприятий направлена на снижение нагрузки на атмосферный воздух Нижнего Тагила и достижение целей национального проекта «Экологическое благополучие». В Нижнем Тагиле также ведутся масштабные работы по модернизации системы теплоснабжения Дзержинского района.

По данным от 16 июля, за шесть месяцев текущего года специалисты компании «ГАЗЭКС» построили в Свердловской области 78,4 км газопроводов и завершили строительство 537 объектов. Это позволило создать техническую возможность для подключения к природному газу свыше 1,7 тыс. домовладений области. Наибольший объем работ в Iполугодии был выполнен в Полевском, Нижнем Тагиле и Талицком муниципальном округе. До конца 2026 года компания планирует построить еще почти 325 км газопроводов. Крупные объектыв эксплуатацию в Черноисточинске, Троицком, Старых Решетах и Полдневой.

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