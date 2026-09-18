В Свердловской области к газу подключат три ирбитских микрорайона и молокозавод

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. В Свердловской области к газу подключат микрорайоны Плодосовхоз, Стрела и Звезда Ирбитского муниципального округа (МО), а также промышленную площадку АО «Ирбитский молочный завод». Протяженность газопровода составляет 9,7 км, сообщает департамент информполитики региона.

Стоимость проекта — порядка 60 млн руб. Средства выделены из областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области». Основная магистральная часть нового газопровода уже построена. Также созданы разводящие сети в микрорайоне Плодосовхоз и условия для дальнейшего развития газификации территорий Стрелы и Звезды. В перспективе к газовой инфраструктуре смогут подключаться и сельхозтоваропроизводители Ирбитского района.

Газораспределительная организация АО «Регионгаз-Инвест» уже принимает заявки от жителей на заключение договоров о технологическом присоединении к газовым сетям. На первом этапе возможность подключения появится еще у 30 абонентов, в перспективе — у 564. Всего с начала действия программы социальной газификации в Ирбите построено около 41,6 км газовых сетей. Они создали техническую возможность для подключения к газу порядка 2 тыс. домовладений. Газораспределительная организация заключила почти 1,5 тыс. договоров на подключение частных домов. Для 1,3 тыс. домовладений сети уже доведены до границ земельных участков, а в 1,1 тыс. домах газ пущен.

«Новый газопровод одновременно решает несколько важных задач для Ирбита: создает условия для газификации жилых территорий и обеспечивает ресурсом промышленную площадку, которая имеет большое значение для экономики города. Реализация проекта стала возможной благодаря областной поддержке и взаимодействию с предприятием. Следующий этап — развитие разводящих сетей, чтобы жители новых микрорайонов и многодетные семьи, получившие земельные участки, смогли воспользоваться возможностями газификации», — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.