ПНТЗ открыл экспозицию работ известных художников на тему детства
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), филиал Трубной Металлургической Компании (ТМК), выступил генеральным спонсором выставки «Здравствуй, детство!». Торжественное открытие экспозиции, сформированной из собрания под управлением Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара», состоялось в Музейно-выставочном центре ПНТЗ.
В пресс-службе предприятия сообщили, что экспозиция, организованная совместно с культурно-выставочным комплексом «Синара Центр», объединила работы 40 известных мастеров: Евгения Бабушкина, Анны Бершадской-Столяр, Ивана Болотских, Константина Бородина, Миши Брусиловского и других. Концепция выставки — исследование детства через призму искусства. Экспозиция отвечает на вопросы о том, как художники разных поколений осмысляют этот период и передают чувство «детскости» на холсте.
Проект адресован широкой аудитории: он интересен и молодым людям, желающим знать историю, зрителям, которые хотят окунуться в прошлое, и профессионалам — педагогам, воспитателям, работающим с детьми. Авторскую экскурсию для гостей на вернисаже провела куратор проекта и арт-директор «Синара Арт» Ксения Башкатова. Для максимального погружения в атмосферу посетителям раздавали мороженое и сладкую вату, а в залах и тематической фотозоне разместили игры и игрушки советской эпохи. Кроме того, в специальной творческой мастерской можно было создать собственную художественную работу и поместить ее в мини-экспозицию, предусмотренную проектом.
«ПНТЗ традиционно уделяет большое внимание развитию культурных инициатив и социальной среды в Первоуральске. Предприятие поддерживает традицию преемственности поколений, трудовых династий, и выставка «Здравствуй, детство!» созвучна этим ценностям. Она напоминает о том, как важно сохранять детские воспоминания и передавать их дальше», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.
Пространство Музейно-выставочного центра ПНТЗ, открывшегося после обновления в 2024 году, укрепляет свои позиции точки культурного притяжения Первоуральска. Только с начала 2026 года здесь прошло пять временных выставок: «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…», «От проходной до гаража», «Инженеры звука», «Штрихи времени» и «Гармония света и цвета». Их посетило почти 2 тыс. В зале проводятся также значимые корпоративные события: награждение лучших сотрудников, мероприятия профсоюзного комитета, деловые игры и круглые столы, а также встречи с ветеранами предприятия, рассказали в пресс-службе.