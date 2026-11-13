В Челябинской области начался прием заявок на конкурс PR-специалистов «PRЕМИЯ-2026»

УрБК, Челябинск, 13.11.2026. Клуб пресс-служб Челябинской области объявил о начале приема заявок на XI конкурс профессионального мастерства PR-специалистов «PRЕМИЯ-2026 имени Ольги Давиденко». В этом году к участию допускаются не только организации, зарегистрированные в Челябинской области, но и компании из других регионов России, реализовавшие свои проекты на территории региона, заявки принимаются до 11 января 2027 года включительно.

Участвовать в конкурсе могут пресс-службы предприятий, коммерческих и некоммерческих организаций, государственные и муниципальные учреждения, PR-агентства и независимые специалисты.

Работы будут оцениваться отдельно в коммерческом и некоммерческом секторах. В каждом из них определят победителей в трех основных номинациях: «Лучший PR-проект года», «Лучший внутриком года» и «Лучшее корпорат-медиа года». Таким образом, компании из других регионов смогут представить проекты, реализованные в Челябинской области, по всем трем направлениям.

В номинации «Лучший PR-проект года» принимаются коммуникационные проекты, ориентированные преимущественно на внешнюю аудиторию. «Лучший внутриком года» предполагает оценку проектов в области внутренних коммуникаций, развития корпоративной культуры и работы с сотрудниками. В номинации «Лучшее корпорат-медиа года» можно представить печатные и электронные корпоративные издания, сообщества в социальных сетях, видеопроекты, фильмы, подкасты и другие форматы.

В 2026 году также учреждена специальная номинация «Лучший PR-проект муниципального образования Челябинской области». В ней смогут участвовать проекты муниципальных пресс-служб, посвященные Году единства народов России. Победителю вручат специальный приз.

Общий призовой фонд шести основных номинаций составляет 180 тыс. руб. Победители получат дипломы и денежные премии по 30 тыс. руб.

Для участия необходимо представить описание проекта с указанием целей, целевой аудитории, коммуникационной стратегии, использованных инструментов и достигнутых результатов. К заявке также нужно приложить презентацию объемом до 12 слайдов, фотографии и дополнительные материалы.

«Отмечу, при оценке работ Экспертный совет будет учитывать не только оригинальность идеи и качество ее реализации, но и аналитическую проработку, соответствие выбранных инструментов поставленным задачам, а главное — достигнутые результаты и эффективность коммуникаций», — сообщила председатель Клуба пресс-служб Челябинской области Елена Давлетшина.

Публичные защиты проектов состоятся 4 и 5 февраля 2027 года на площадке Штаба общественной поддержки Челябинской области. Участие представителя проекта в защите обязательно. Награждение победителей запланировано на 26–28 февраля на зимнем медиафоруме региона «Медиагора-2027».

Конкурс проводится с 2015 года. В 2018 году ему присвоили имя Ольги Давиденко — основателя Клуба пресс-служб Челябинской области и его первого председателя. Организатором выступает Клуб пресс-служб Челябинской области, генеральным партнером с 2018 года является группа компаний «МИКАР», оператором — АНО «МасШтаб».