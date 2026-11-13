Свердловским музеям разрешили сдавать площади для торговли газетами

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. В Свердловской области музеи и библиотеки смогут сдавать вакантные площади для торговли газетами и книгами. Об этом сообщил в своем канале на платформе «Макс» губернатор Денис Паслер.

«62 региональных учреждения культуры, которые работают в помещениях, являющихся государственным имуществом, смогут сдавать пустующие площади в аренду под розничную торговлю книгами, газетами и журналами, а также для проведения культурно-просветительских мероприятий. Речь идет о библиотеках, музеях или домах культуры, где есть такая возможность», — пояснил Денис Паслер в своих соцсетях.

Начальная цена договора аренды определяется по льготной ставке из расчета 1 рубль в год за 1 кв. метр площади. Нововведение позволит создать в государственных учреждениях культуры новые точки притяжения — уральцы получат еще больше возможностей познакомиться с качественной литературой и посетить интересные культурные события, отметили в департаменте.