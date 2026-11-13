Екатеринбуржцы обсудят бюджет на трехлетний период на публичных слушаниях

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. В Екатеринбурге пройдут публичные слушания проекта решения Екатеринбургской городской Думы «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов».

Мероприятие состоится 30 ноября в 15:00 в зале заседаний (пер. Банковский, 1, кабинет 400). Жители города могут направить свои предложения и рекомендации по выносимому на публичные слушания проекту до 18:00 23 ноября на портале «Госуслуги» или по адресу пер. Банковский, 1, фойе 1-го этажа (ячейка для приема корреспонденции Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга, телефон +7 (343) 304-15-06).

«Протокол по итогам слушаний опубликуют не позднее 3 декабря в издании «Екатеринбургский вестник», на Официальном портале Екатеринбурга, а также на портале «Госуслуги»», — сообщили в горадминистрации.

В ближайшее время заксобрание Свердловской области приступит к рассмотрению проекта регионального бюджета до 2029 года. Доходы на следующий год запланированы в размере 480,5 млрд руб., расходы — на уровне 526,5 млрд руб., дефицит составит 45,9 млрд руб. Параметры сокращаются по сравнению с текущим годом. Согласно утвержденным прогнозным данным, по итогам 2026 года доходы составят 506,9 млрд рублей, расходы — 538,9 млрд руб.