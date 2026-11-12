Екатеринбург вошел в число городов-миллионников с устойчивой финансовой моделью

УрБК, Москва, 12.11.2026. Екатеринбург отнесли к городам-миллионникам с устойчивой сбалансированной финансовой моделью наряду с Казанью. К такому выводу пришли экономисты РАНХиГС, проанализировав финансовое положение 14 российских городов с населением более 1 млн человек, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Устойчивая модель характеризуется высокой бюджетной автономией и самостоятельностью, стабильным профицитом муниципального бюджета и значительными инвестициями на душу населения.

Всего исследователи выделили пять моделей финансового поведения городов. К консервативно-накопительной отнесли Красноярск. Его бюджет отличается высокой автономией и профицитом, однако уровень инвестиций остается низким. По оценке экономистов, это обеспечивает краткосрочную устойчивость, но недостаточное обновление основных фондов может создать риски для будущей доходной базы.

Инвестиционно-активная модель характерна для Краснодара: там высокий уровень вложений в основной капитал сочетается с низкой долей собственных доходов бюджета. Такая ситуация делает муниципальные финансы уязвимыми, хотя в перспективе инвестиции могут способствовать расширению налоговой базы и повышению финансовой автономии.

К проблемной модели с бюджетными дисбалансами исследователи отнесли Челябинск, Самару, Нижний Новгород, Воронеж и Волгоград. Эти города характеризуются низкой или средней бюджетной автономией, недостаточной инвестиционной активностью (за исключением Нижнего Новгорода), а также нехваткой или высокой волатильностью бюджетных средств. По оценке авторов исследования, они в значительной степени зависят от межбюджетных трансфертов, а недостаток инвестиций сдерживает развитие.

Средний уровень финансовой устойчивости выявили в Новосибирске, Уфе, Ростове-на-Дону, Перми и Омске.

Для оценки финансового положения городов экономисты использовали четыре показателя: базовую сбалансированность бюджета, бюджетную автономию, финансовую самостоятельность и инвестиционную активность. Последнюю оценивали по объему вложений в основной капитал за исключением бюджетных средств в расчете на одного жителя.

При анализе автономии учитывалась доля налоговых и неналоговых доходов в муниципальном бюджете, а финансовой самостоятельности — способность города выполнять расходные обязательства без зависимости от решений региональных властей о распределении отдельных налоговых поступлений.