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ММК вновь в числе лучших работодателей России по версии Forbes

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 12.11.2016. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») вошел в «золотую» группу рейтинга лучших работодателей России 2026 года, опубликованного российским Forbes. За корпоративное управление комбинат получил высшую оценку — «платину».

В пресс-службе ПАО «ММК» сообщили, что Forbes оценивал работодателей по трем блокам ESG-повестки: «Сотрудники и общество» и «Экология» дают по 40% итоговой оценки, «Корпоративное управление» — 20%. В рейтинг 2026 года вошли 222 компании.

«Для нас это прежде всего оценка работы всего коллектива комбината. В сложных для отрасли условиях мы сохраняем социальные обязательства перед сотрудниками и продолжаем экологическую программу. От этого зависят и устойчивость компании, и качество жизни в Магнитогорске», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

В 2025 году ММК направил на решение экологических задач 10,7 млрд руб. Валовые выбросы в атмосферу за год сократились на 7,6%, или на 11,1 тыс. т, а по сравнению с 2017 годом — на 33%.

Расходы Группы ММК на благотворительность и социальные программы в 2025 году составили около 10,2 млрд рублей, из них 8,4 млрд руб. пришлось на материнскую компанию. Это более чем вдвое превышает уровень 2024 года. На благотворительность направлено свыше 6 млрд руб. На санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и их семей компания потратила 908 млн руб., на жилищные, молодежные, образовательные программы и другие добровольные социальные обязательства — 538 млн руб., сообщили в пресс-службе комбината.

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