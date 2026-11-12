Оптовая цена на свинину ощутимо выросла в России

УрБК, Москва, 12.11.2026. В России оптовая стоимость товарных свиней начала расти после длительного периода снижения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

На 45-й неделе 2026 года цена товарных свиней составила 160 руб. за кг. Это на 11% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Полутуша в опте подорожала на 8%, до 227 руб. за кг. Наибольший рост зафиксирован на грудинку. Ее стоимость увеличилась на 22%, до 295 руб. за кг.

В Минсельхозе РФ связывают рост цен с рыночными факторами. По данным ведомства, цена на свинину в полутушах у производителей составила 210,7 руб. за кг. Этот показатель вырос всего на 0,1% в годовом выражении. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев считает полутуши наиболее реалистичным индикатором рынка. Аналитики связывают разворот цен с замедлением темпов производства. В июле сельхозорганизации выпустили лишь на 1,1% больше свиней на убой. В первой половине года этот рост составлял 4,3%. Другие эксперты связывают рост цен на свинину с подорожанием мяса птицы и переключением потребителей на другую продукцию.

Ситуация для производителей остается сложной. Рентабельность в отрасли снизилась почти вдвое. За первое полугодие 2026 года она составила 10,05% против 24,08% годом ранее. Эксперты ожидают, что рентабельность по итогам года останется ниже прошлогодних значений.