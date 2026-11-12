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Власти Екатеринбурга согласовали площадку для развития микроэлектроники

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2026. В Екатеринбурге построят площадку для развития микроэлектроники в микрорайоне Новокольцовский. Утвердил проект межевания территории в границах улиц Олимпийской (условной), 100-летия Уральского университета, ЭКСПО-бульвара и Универсиады временно исполняющий полномочия (врип) главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что в этом квартале планируется разместить объекты второй очереди промышленного технопарка «Космос». Ключевым объектом станет фабрика твердотельной СВЧ-электроники. Проект ее строительства уже получил положительное заключение государственной экспертизы Свердловской области.

Площадь здания фабрики превысит 15 тыс. кв. м. Здесь установят российское оборудование, которое позволит организовать полный цикл производства микрочипов на основе российских технологий.

«Развитие площадки в Новокольцовском связано с формированием в Екатеринбурге кластера микроэлектроники. В этом процессе участвуют Корпорация развития Среднего Урала и Уральский федеральный университет. Проект объединит научные разработки, подготовку специалистов и промышленное производство отечественных электронных компонентов», — рассказали в департаменте.

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