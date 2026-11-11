Экс-начальницу управления образованием Асбеста обвиняют в вымогательстве премий у подчиненных

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2026. В Свердловской области городской суд Асбеста приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего начальника управления образованием Асбестовского муниципального округа.

В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что женщину обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений. По версии обвинения, в период с 2019 по 2022 год обвиняемая требовала от премированных работников передавать ей часть выплаченных денежных средств.

«Подчиненным она объясняла это своим тяжелым материальным положением. За несколько лет, согласно материалам дела, женщина получила от подчиненных больше шестисот тыс. руб. Деньги передавались в записной книжке или переводились на карты женщине и ее ближайших родственников. В судебном заседании подсудимая согласилась с озвученным обвинением. Судебное следствие продолжается», — сообщили в пресс-службе.