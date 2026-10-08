Юрист ГУ МЧС России по Свердловской области обвиняется в превышении должностных полномочий

В Екатеринбурге перед судом предстанут участники банды, которые похитили криптовалюту на 5,6 млн рублей

УРБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В Екатеринбурге перед судом предстанут участники банды, обвиняемые в похищении человека, разбойном нападении и хищении цифровой валюты в сумме, эквивалентной свыше 5,6 млн руб., и других преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Согласно материалам уголовного дела, банда действовала в период с марта по август 2023 года. В ее состав входили шесть человек, из них одно лицо органами следствия не установлено, в связи с чем материалы в отношении него выделены в отдельное производство. В том числе в состав банды входил бывший