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Юрист ГУ МЧС России по Свердловской области обвиняется в превышении должностных полномочий
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2026. Заместитель начальника юридического отдела ГУ МЧС России по Свердловской области обвиняется в превышении должностных полномочий.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что женщина предстанет перед судом по статье «Превышение должностных полномочий, из корыстной заинтересованности» п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
«В ноябре-декабре прошлого года обвиняемая потребовала от своих подчиненных передать ей есть часть единовременных выплат, полученные за добросовестное выполнение служебных обязанностей. Сотрудники, находясь в служебной зависимости от обвиняемой, были вынуждены исполнить ее незаконные требования, передав ей в общей сумме свыше 58 тыс. руб.», — сообщили в прокуратуре.