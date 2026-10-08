ГлавнаяНовости
Сегодня16:12

Юрист ГУ МЧС России по Свердловской области обвиняется в превышении должностных полномочий

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2026. Заместитель начальника юридического отдела ГУ МЧС России по Свердловской области обвиняется в превышении должностных полномочий.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что женщина предстанет перед судом по статье «Превышение должностных полномочий, из корыстной заинтересованности» п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

«В ноябре-декабре прошлого года обвиняемая потребовала от своих подчиненных передать ей есть часть единовременных выплат, полученные за добросовестное выполнение служебных обязанностей. Сотрудники, находясь в служебной зависимости от обвиняемой, были вынуждены исполнить ее незаконные требования, передав ей в общей сумме свыше 58 тыс. руб.», — сообщили в прокуратуре.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
05 октября 202616:08

Экс‑глава управления образованием Асбеста предстанет перед судом по делу о поборах с подчиненных

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2026. Асбестовский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника управления образованием Асбестовского муниципального округа. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, женщину обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, с 2019 по 2022 гг. обвиняемая, находясь на руководящей должности, систематически требовала от премированных сотрудников передавать ей часть начисленных выплат. Работники, находившиеся в служебной зависимости от начальницы, были
10 августа 202316:08

Бывший руководитель по производству компании «Талицкие молочные фермы» предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. В Талице перед судом предстанет бывший директор по производству в производственном цехе ООО «Талицкие молочные фермы». Женщина обвиняется в коммерческом подкупе. По данным следствия, обвиняемая в ходе работы в 2017-2018 годах получила от директора сторонней организации 580 тыс. руб. В обмен женщина должна была помочь выбрать эту организацию в качестве поставщика преформ и заключить с ней договор поставки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области «Обвиняемая в указанный период выполняла организационно-распорядительные функции в ООО «Талицкие
17 июня 202516:08

В Екатеринбурге перед судом предстанут участники банды, которые похитили криптовалюту на 5,6 млн рублей

УРБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В Екатеринбурге перед судом предстанут участники банды, обвиняемые в похищении человека, разбойном нападении и хищении цифровой валюты в сумме, эквивалентной свыше 5,6 млн руб., и других преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Согласно материалам уголовного дела, банда действовала в период с марта по август 2023 года. В ее состав входили шесть человек, из них одно лицо органами следствия не установлено, в связи с чем материалы в отношении него выделены в отдельное производство. В том числе в состав банды входил бывший
03 апреля 202616:08

В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о незаконной постановке на миграционный учет 54 иностранцев

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2026. В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело о фиктивной легализации 54 иностранцев. Обвинительное заключение утверждено в отношении руководителя организаций, двух его сыновей и бывшего инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции № 14 УМВД России по Екатеринбургу. В пресс-службе облпрокуратуры сообщили, что они обвиняются по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой, с использованием своего служебного положения», ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная