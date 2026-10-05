Экс‑глава управления образованием Асбеста предстанет перед судом по делу о поборах с подчиненных

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2026. Асбестовский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника управления образованием Асбестовского муниципального округа. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, женщину обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, с 2019 по 2022 гг. обвиняемая, находясь на руководящей должности, систематически требовала от премированных сотрудников передавать ей часть начисленных выплат. Работники, находившиеся в служебной зависимости от начальницы, были вынуждены выполнять эти требования. В результате женщина незаконно присвоила свыше 600 тыс. руб.

Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Асбестовский городской суд для рассмотрения по существу. В случае признания вины фигурантке грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.