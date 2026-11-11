В Екатеринбурге завершено строительство первого этапа комплекса «Re:volution Towers»

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2026. В центре Екатеринбурга, в квадрате улиц Маршала Жукова — Боевых дружин — Октябрьской революции — Челюскинцев, завершено строительство первого этапа многофункционального комплекса «Re:volution Towers».

В пресс-службе девелопера «Атом» сообщили, что в эксплуатацию сданы половина четырехэтажной стилобатной части и первая 28-этажная башня. Общая площадь введенного объекта составила 63 746 кв. м. Объекту присвоен адрес: ул. Маршала Жукова, д. 16. Соинвестором и генеральным подрядчиком по проектированию и строительству комплекса выступает строительный холдинг «Атом», инвестором и застройщиком — «НКС-Девелопмент».

В разработке первоначальной концепции комплекса еще в 2007 году принимал участие выдающийся японский архитектор Кисе Курокава. Впоследствии проект был актуализирован с учетом современных градостроительных тенденций. Высота построенной башни достигает 99,5 м, выразительность архитектурному облику придают светопрозрачные алюминиевые модули и навесной вентилируемый фасад. Общая площадь остекления составила порядка 10 тыс. кв. м.

«В башне расположены 216 апартаментов от одной до четырех комнат, а также общественные пространства для резидентов комплекса на пятом этаже — залы для занятий фитнесом и йогой, коворкинг, колясочная, комната матери и ребенка. В стилобатной части — 54 помещения общественного назначения. Открытие здесь магазинов, кафе и офисных кластеров позволит сформировать в центре города новую точку деловой и социальной активности, обеспечив район качественной пешеходной инфраструктурой и новыми рабочими местами», — рассказал руководитель проекта строительного холдинга «Атом» Александр Антипин.

В комплексе есть многоуровневый паркинг на 485 машиномест, включающий подземный и наземный уровни, места для зарядки электромобилей. Сложную логистику внутри здания обеспечивают 14 современных лифтов, из них девять расположено во введенном объеме: они позволят эффективно развести потоки резидентов, офисных сотрудников, посетителей предприятий торговли и услуг.

Важным экологическим решением в условиях плотной застройки центра города стало благоустройство эксплуатируемой кровли стилобата: на площади более 8,5 тыс. кв. м разбит зеленый сад, высажен большой объем зеленых насаждений, включая деревья-крупномеры. Система полива проложена в благоустройстве стилобата, смонтированы беседки с системой орошения высокого давления, устроены детские площадки с малыми архитектурными формами индивидуального изготовления. Проект озеленения был разработан специализированной ландшафтной компанией «Urban Green».

На вершине башни оборудована вертолетная площадка (откуда открывается вид на центр города и площадь 1905 года) и разбит газон. На всех типовых этажах башни выполнена отделка декоративной штукатуркой Derufa, комбинированный потолок с применением кубообразной рейки, крупноформатная керамогранитная плитка 3х1 м на стенах и входных дверях, декоративная подсветка.

«Строительный холдинг «Атом» обладает многолетним опытом строительства технически сложных зданий: ранее им уже были реализованы в Екатеринбурге такие объекты, как 140-метровый жилой небоскреб «Февральская революция» и комплекс из трех 130-метровых жилых башен «Чемпион парк». В настоящий момент работы на площадке «Re:volution Towers» продолжаются: строители возводят вторую высотную башню, полное завершение всего комплекса запланировано на третий квартал 2027 года», — сообщили в пресс-службе холдинга.