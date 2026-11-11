Екатеринбург вошел в список городов с самыми высокими зарплатами водителей

УрБК, Москва, 11.11.2026. Екатеринбург вошел в список городов России с самыми высокими зарплатами водителей — более 150 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные SuperJob, пишут РИА Новости.

В Екатеринбурге есть отдельные предложения для водителей с зарплатой 180 тыс. руб. в месяц. Наравне с Екатеринбургом достойные зарплаты водителям больше всего предлагают в Санкт-Петербурге, Волгограде, Уфе и Самаре. В частности, в Петербурге есть вакансия для водителя троллейбуса с зарплатой 195 тыс. руб., в Волгограде, Самаре и Уфе водителю-экспедитору категории Е предлагают от 191 тыс. руб.

Чуть более скромные по зарплате предложения есть в других крупных городах. В Омске ищут водителя погрузчика на 92–124 тыс. руб. в месяц, похожая вакансия есть в Челябинске, но там предлагают чуть больше — 102–126 тыс. руб. в месяц.

По данным от 24 сентября в Свердловской области сохраняется острый дефицит водителей такси. Фиксируют дефицит водителей от 70 до 80% участников рынка. Из-за нехватки персонала до 25% автопарка находится в простое.