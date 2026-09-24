В Свердловской области сохраняется острый дефицит водителей такси

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. В Свердловской области по‑прежнему фиксируется острый дефицит водителей такси, свидетельствуют данные участников рынка. Как сообщил представитель Общественного совета по развитию такси в регионе Павел Бердников на пресс-конференции в центре «ТАСС-Урал», нехватка кадров остается значительной с 2022–2023 годов.

По результатам опросов операторов таксопарков, которые привел эксперт, от 70 до 80% участников рынка фиксируют дефицит водителей — показатели текущего года сопоставимы с предыдущими периодами. Из‑за нехватки персонала до 25% автопарка находится в простое, отметил эксперт.

Среди ключевых причин дефицита П. Бердников называет сезонный фактор: в летний период часть водителей уходит на подработки или в отпуск, возвращаясь к работе с наступлением холодов. Дополнительным фактором выступает отток кадров в другие отрасли.

«Один из немаловажных моментов — со вступлением в силу закона о такси выросла легальность. Однако до сих пор не все водители могут или хотят легализовываться. Поэтому некоторые уходят из профессии», — пояснил П. Бердников.

Свое влияние на дефицит кадров оказал закон о регулировании перевозок такси, указал спикер. «Со вступлением в силу закона о такси выросла легальность рынка. Однако до сих пор не все водители могут или хотят легализовываться, из‑за чего некоторые уходят из профессии», — подчеркнул эксперт.

Напомним, с 2023 года в России действует обновленный закон о такси, предусматривающий формирование в каждом регионе трех реестров — служб заказа такси, перевозчиков и легковых такси. К водителям предъявляются повышенные требования: в частности, к работе не допускаются лица, повторно лишенные водительских прав или подвергнутые административному аресту за нарушения ПДД.

После вступления закона в силу участники рынка зафиксировали существенный рост цен на услуги такси. В органах власти полагают, что новые меры позволят повысить безопасность перевозок. При этом представители отрасли продолжают сомневаться в эффективности принятых норм и указывают на сохраняющиеся проблемы в работе правового механизма.