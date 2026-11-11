В Свердловской области продолжаются работы по восстановлению памятников Верхотурья

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2026. В Свердловской области продолжаются работы по восстановлению объектов культурного наследия и обновления городской инфраструктуры Верхотурья. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы региона Дениса Паслера.

Губернатор рассказал, что один из объектов, где уже ведется реставрация, — «Дом игумена» на территории Свято-Николаевского монастыря. Это памятник монастырской гражданской архитектуры начала XIX века: здание построили более двухсот лет назад. В разные годы здесь размещались и кельи братии и настоятеля, и монастырская канцелярия, и архив, и кухня.

«Рабочие уделяют максимум внимания сохранению исторического облика и архитектурных особенностей. Демонтировали фасадные элементы, чтобы весной, как только позволит температура, оштукатурить стены. Сейчас внутри демонтируют старую отделку и укладывают проводку, затем приступят к усилению проемов и отделке», — рассказал Д. Паслер.

Завершить работы в «Доме игумена» планируется осенью 2027 года. В общей сложности в Верхотурье находятся 13 церквей, соборов и монастырей, а всего — 140 объектов культурного наследия.