Рустам Галямов на форуме 100+ TechnoBuild рассказал о вовлечении ОКН в современную жизнь

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. На полях Международного форума 100+ TechnoBuild в дискуссии «Будущее памятников архитектуры. Реконструкция ОКН под коммерческие проекты и жилье» исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Рустам Галямов рассказал об унифицированном подходе к сохранению объектов культурного наследия (ОКН) в современную жизнь. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Р. Галямов рассказал, что Екатеринбург лидирует по количеству уникальных памятников среди городов-миллионников. В Екатеринбурге находится 866 объектов культурного наследия, 178 из них — в муниципальной собственности. С 2016 года ведется активная работа по привлечению внебюджетных средств на сохранение каждого памятника. По итогам конкурсов привлечены инвестиции для сохранения 28 ОКН. Объем частных инвестиций превысил 2,5 млрд руб. Кроме того, городской бюджет пополнился на 800 млн руб. от продажи ОКН, невостребованных для муниципальных нужд.

Важный показатель эффективной совместной работы по сохранению и приспособлению объектов культурного наследия и привлечению средств инвесторов — снижение доли муниципальных объектов, требующих консервации и реставрации, с 24 до 13% в период с 2016 по 2024 год. Только в рамках подготовки к Международному фестивалю молодежи улучшено состояние девяти объектов культурного наследия: «Здание Горсовета», «Дом Петровых», «Дом и фотографический магазин В. Л. Метенкова», «Усадьба Ошуркова», «Усадьба Давыдовых» и другие. В объекте культурного наследия «Фабрика-кухня» начала работу Школа креативных индустрий.

Р. Галямов отметил, что многое было сделано для вовлечения ОКН в современную жизнь. По его словам, сегодня всего несколько ОКН еще не нашли заинтересованных девелоперов, «Белая башня» — один из них. Он предложил девелоперам поучаствовать в реконструкции этого памятника.

Заместитель начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Юлия Бердюгина рассказала, что в регионе запускается пилотный проект по масштабному инвестиционному механизму, при котором привлекаются инвесторы для восстановления объектов культурного наследия, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

«Мы видим отклик инвесторов, госучреждений, муниципальных учреждений, органов власти и стараемся направить все силы на то, чтобы сделать этот процесс несложным и таким образом способствовать вовлечению объектов культурного наследия в оборот», — подчеркнула Юлия Бердюгина.