В Свердловской области идут работы по восстановлению объектов культурного наследия Верхотурья

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. В Свердловской области идут работы по восстановлению объектов культурного наследия и обновления городской инфраструктуры Верхотурья. В официальном телеграм-канале главы региона Дениса Паслера сообщается, что объем работ предстоит большой. В Верхотурье находятся 13 церквей, соборов и монастырей, а всего — 140 объектов культурного наследия.

На данный момент идут восстановительные работы «Дома игумена». Работы планируют завершить к октябрю 2027 года. Ремонт «Дома почетных гостей» планируется завершить к лету 2027 года, после чего начнется благоустройство участка. На территории Крестовоздвиженского собора подготовлена площадка для сборки купола. Новые конструкции планируется собрать и установить к концу 2027 года. До конца текущего года планируется восстановить отмостку здания и провести гидроизоляцию подземных конструкций. В Преображенской церкви ведется восстановление фасада, работы планируется закончить до апреля 2027 года, рассказал Д. Паслер.

В рамках развития туристической инфраструктуры планируется создать маршрут «Паломнический» протяженностью 4,1 км. Он объединит 12 локаций, включая духовные достопримечательности, набережную реки Туры, ручьи, скверы, площадь, зоны отдыха и социальные объекты. Все они будут оформлены в едином дизайн-коде с сохранением исторического облика зданий.

«Верхотурье — духовный центр Урала и настоящий город-музей с уникальными памятниками, архитектурными шедеврами российского и мирового значения.

Верхотурье является единственным в Свердловской области историческим поселением, включенным в список 115 городов России с ценными градостроительными ансамблями», — сообщил губернатор.