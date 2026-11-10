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Вчера16:53

Мигранты начнут платить дополнительный налог за членов семьи со следующего года

УрБК, Москва, 10.11.2026. Трудовые мигранты с 2027 года будут обязаны платить дополнительный налог за каждого члена семьи, прибывающего в Россию. Эта мера направлена на снижение нагрузки на социальный блок, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

«Нами инициировано принятие закона, который финансово ограничит возможность трудовых мигрантов привозить в Россию своих неработающих родственников. С 2027 года на каждого прибывающего члена семьи будет распространяться дополнительное налогообложение», — сказал он, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

По словам министра, мера призвана снизить нагрузку на социальную сферу. «Ну, нельзя жить в стране, пользоваться благами и возможностями этой страны и практически никоим образом не платить никаких налогов», — добавил он.

В. Колокольцев также сообщил, что с 2025 года число неработающих и необучающихся членов семей трудовых мигрантов, уже находящихся в России, сократилось на 20%.

«Это благодаря комплексу мер, которые уже применяется. Основной фактор — это введение правительством требования по тестированию детей перед поступлением в школу. Очевидно, что непосещение детьми образовательных организаций сопряжено не только с криминальными рисками, но и с нарушением их прав и законных интересов. А в пределах нашей компетенции мы будем и дальше действовать в этом направлении», — заключил министр.

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