Дебюты Fashionweek

В Екатеринбурге завершился XXV сезон Недели моды. Показы проходили всю неделю — с 3 по 8 ноября — в Уральском центре развития дизайна. По данным организаторов, в программе участвовали более 60 российских дизайнеров и брендов, а на подиум вышли более 500 профессиональных моделей. За шесть дней зрителям представили коллекции московских и региональных авторов, студенческие работы и детскую одежду.

Открыл программу московский дизайнер Сергей Сысоев с коллекцией сезона «весна-лето 2027», в основу которой легла тема фамильной усадьбы: в принтах и фактурах использовались мотивы архитектуры, интерьеров и садов. Одним из основных приемов стало лоскутное шитье. В первый день также показали коллекции екатеринбургских дизайнеров Анжелы Волковой и Маруси Ваулиной, профессора УрГАХУ Людмилы Кокоревой и дебютантки из Соликамска Екатерины Перницкой.

Часть программы была посвящена работам молодых специалистов — 4 ноября состоялся конкурс «Дебют», в котором участвовали студенты профильных вузов из Екатеринбурга, Москвы, Иванова, Тольятти и Омска. На подиуме молодые дизайнеры представили дипломные коллекции, что для начинающих специалистов является уникальной возможностью продемонстрировать работы за пределами учебной аудитории и получить опыт участия в профессиональном мероприятии.

С 5 по 7 ноября проходили показы коллекций из самого массового сегмента мероприятия — детской одежды. Свои работы привезли дизайнеры из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Челябинска, Перми, Уфы и Москвы. В программу также включили перформанс«Индийская принцесса» с элементами хореографии традиционных индийских танцев.

Финальный день прошел под темой «Уральский код». В показах участвовали дизайнеры и бренды из Екатеринбурга, Челябинска и Севастополя. Одной из центральных работ стала коллекция «Стихия» Кристины Кибовской, созданная для бренда Kibovskaya, впервые представленная в Екатеринбурге. Автор построила показ вокруг четырех природных элементов — огня, воды, воздуха и земли. В коллекции использовались разные цветовые решения и фактуры, а последовательность выходов должна была передать смену природных состояний. Работы представили модели всех возрастов, в том числе и дети. Музыкальное сопровождение включало вокал оперной певицы Анны Скляр, которая не смогла приехать на мероприятие лично.

В течение недели организаторы также провели деловую программу. На встречах обсуждали развитие локальных брендов, продвижение продукции, профессиональный путь дизайнеров и вопросы производства. Эта часть мероприятия была ориентирована на бизнес-задачи индустрии: создание коллекции требует не только творческой идеи, но и работы с материалами, организации пошива, поиска покупателей и каналов продаж, мероприятие объединило представителей различных областей сферы и создало возможность нетворкинга.

При этом формат Недели моды не ограничивался показами. В холле Уральского центра развития дизайна разместили торговые точки локальных авторов: посетители могли посмотреть одежду и аксессуары, а также приобрести отдельные изделия. С одной стороны, это давало брендам дополнительную возможность представить продукцию потенциальным покупателям, с другой — выставочная зона с товарами заметно поменяла привычное восприятие мероприятия только как классического подиумного шоу.

Екатеринбургская Неделя моды проводится в нынешнем формате с 2014 года и за это время стала регулярной площадкой для дизайнеров Урала и других регионов.

Юбилейный сезон отметился разнообразием участников, от студентов профильных вузов до известных российских авторов, и разнообразной программой, в которой соседствовали авторские коллекции, детские показы, танцевальные номера и торговые форматы, и показал, что Неделя моды в Екатеринбурге сохраняет интерес к себе как к площадке для презентации новых коллекций и знакомства с новыми именами в индустрии.