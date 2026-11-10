Торговый дом ММК стал лауреатом трех отраслевых конкурсов РСПМ

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2026. Торговый дом Магнитогорского металлургического комбината (ТД ММК) и его подразделения получили награды трех отраслевых конкурсов Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ). Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге по итогам 29-й международной конференции «Российский рынок металлов — 2026».

В конкурсе «Лучшая сбытовая сеть России — 2026» ТД ММК занял первое место в номинации «Лучшая федеральная сбытовая сеть металлургических компаний». Всего в конкурсе участвовали 15 компаний.

Сервисный металлоцентр ТД ММК в Щелкове получил награду «За высокие темпы роста» в конкурсе «Лучший сервисный металлоцентр России — 2026». Подразделение компании в Набережных Челнах признано лучшей металлобазой Поволжья в рамках конкурса «Лучшаяметаллобаза России — 2026».

ТД ММК располагает 38 филиалами, 56 складскими площадками и 15 центрами розничной торговли. По итогам 2025 года компания реализовала 1,623 млн т металлопродукции, в том числе 242 тыс. т через маркетплейс. Этот объем стал рекордным для торгового дома.

Среди основных направлений развития компании — цифровизация продаж, расширение складского сервиса и увеличение объемов переработки товарной металлопродукции на собственных площадках.