Торговый дом ММК вошел в число лучших сбытовых сетей металлургических компаний

УрБК, Магнитогорск, 18.12.2023. Торговый дом ММК вошел в число лучших федеральных сбытовых сетей металлургических компаний по версии Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ). Церемония награждения лауреатов и победителей ежегодных конкурсов, проводимых РСПМ среди металлосбытовых компаний, прошла в Москве в рамках 27-й Международной конференции «Российский рынок металлов-2023».



Торговый дом ММК на церемонии представлял начальник управления маркетинга и технической поддержки ПАО «ММК» Денис Черненко, сообщает пресс-служба металлургического предприятия.



Награды получили и другие подразделения компании. Так, в конкурсе на звание «Лучший сервисный металлоцентр России» награду за высокий уровень качества получило подразделение Торгового дома ММК в Магнитогорске. В конкурсе на звание «Лучшая металлобаза России’2023» подразделение Торговый дом ММК — Нижний Новгород было отмечено как лучшая металлобаза Поволжья.



Отметим, что РСПМ ежегодно проводит три всероссийских конкурса: «Лучшая металлобаза России», «Лучший сервисный металлоцентр России» и «Лучшая сбытовая сеть России». Основной целью этих проектов является предоставление отечественным металлоторговым и металлоперерабатывающим компаниям возможности продемонстрировать свои достижения. Внедрение современных инструментов управления, новаций и ноу-хау в логистике, сервисном обслуживании клиентов, в снабженческих и сбытовых подразделениях не только помогает развиваться самим компаниям, но и заставляет улучшать общий климат на рынке.