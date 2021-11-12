Торговый дом ММК вошел в число лучших сбытовых сетей металлургических компаний

УрБК, Магнитогорск, 12.11.2021. Несколько подразделений Торгового дома ММК получили награды в ряде ежегодных конкурсов, ...13.11.2020 «Торговый дом ММК» получил награды конкурсов Российского союза поставщиков металлопродукции
УрБК, Магнитогорск, 12.11.2020. «Торговый дом ММК» и несколько его подразделений завоевали престижные награды конкурсов ...15.03.2019 Торговый дом ММК вошел в число наиболее успешных участников электронных торгов
УрБК, Магнитогорск, 15.03.2019. Торговый дом ММК вошел в топ-1000 успешных российских поставщиков по версии центра ...14.11.2018 Торговый дом ММК вновь удостоен наград РСПМ
УрБК, Магнитогорск, 14.11.2018. Торговый дом ММК и его подразделения завоевали сразу несколько престижных наград ...16.11.2017 Торговый дом ММК получил несколько наград Российского союза поставщиков металлопродукции
УрБК, Магнитогорск, 16.11.2017. Торговый дом Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и его филиалы стали ...