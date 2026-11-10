Длительные задержки расчетов выросли в сфере транспорта и логистики

УрБК, Москва, 10.11.2026. Качество платежной дисциплины в экономике ухудшилось во II квартале 2026 года. Об этом говорится в исследовании «СПАРК-Интерфакса», пишут «Ведомости».

При этом значительно увеличился отраслевой разброс. Улучшение дисциплины отмечено в бюджетозависимых секторах (образование, здравоохранение, госуправление) и потребительском сервисе (общепит, охранные услуги). Ухудшение показателей фиксируется в инфраструктурном блоке и логистике.

Ситуация с неплатежами постепенно улучшалась в течение последней пятилетки, однако произошел «довольно резкий» разворот тренда после IV квартала 2025 года. На тот момент без просрочки работали в среднем 83,8% компаний, что стало лучшим результатом за последние пять лет. Но уже ко II кварталу 2026 г. показатель откатился до 77,2%, опустившись ниже значений 2021 года, говорится в докладе.