Число строительных компаний в России за год сократилось на 4,3%

УрБК, Москва, 19.10.2026. Количество строительных компаний в России за год уменьшилось на 4,3%, или на 16,4 тыс., до 362,3 тыс. на 1 октября 2026 года. Это связано с увеличением числа ликвидаций и сокращением регистраций новых организаций, согласно данным системы СПАРК, пишет «Коммерсантъ».

Число компаний, специализирующихся на строительстве зданий, снизилось на 4,8%, до 188,1 тыс., организаций, выполняющих специализированные строительные работы, — на 4,4%, до 140,4 тыс. В сегменте возведения инженерных сооружений сокращение составило 0,7%, до 34,1 тыс.

По оценке Rusprofile, в январе–сентябре 2026 года в России ликвидировали 31,1 тыс. строительных компаний. Аналитики отмечают, что негативная тенденция прослеживается с 2025 года. По мнению директора по консалтингу и развитию Key Capital Эвелины Ишметовой, запас финансовой прочности, за счет которого отрасль держалась с 2024 года, практически исчерпан.

По данным СПАРК, к началу августа 2026 года в процедурах банкротства и ликвидации находились 30,4 тыс. строительных компаний. Еще у 41,7 тыс. организаций были приостановлены операции по счетам по решению Федеральной налоговой службы. Индекс финансового риска у 47,1 тыс. участников рынка указывал на высокую вероятность банкротства.

Строительная отрасль сильно зависит от заемного финансирования. В 2025 году у большинства компаний доля заемного капитала превышала 60%, отмечают аналитики СПАРК. Такая модель становится уязвимой при ужесточении условий кредитования: даже небольшое снижение рентабельности может привести к росту финансовых проблем.

Наиболее сложная ситуация складывается у застройщиков жилья. По оценке председателя правления ГК Respect Ильи Линника, рентабельность массового жилищного строительства сократилась с 20–25% годом ранее до 8–12%.

Снижение продаж и увеличение доли сделок с дисконтом повышают кредитную нагрузку девелоперов, считает основатель SIS Development Ярослав Гутнов. Замедление поступлений средств на эскроу-счета может привести к пересмотру условий проектного финансирования. Кроме того, перенос сроков ввода домов увеличивает расходы застройщиков, в том числе из-за необходимости выплачивать компенсации покупателям.

В компании «Главстрой Регионы» также отмечают, что девелоперам требуется больше средств для завершения проектов, а обслуживать долги становится сложнее. Финансовые трудности могут ограничивать возможности своевременно оплачивать услуги подрядчиков и соблюдать графики строительства.

По словам И. Линника, экономические модели проектов могут переставать соответствовать реальности за время подготовки к строительству. Условия, на основании которых банк открывает лимит проектного финансирования, способны измениться под влиянием внешних факторов за два года до начала работ.

При этом финансовые проблемы наблюдаются не только у новых компаний. По данным СПАРК, ухудшение финансовых показателей, снижение доли собственных средств в активах и рентабельности продаж фиксируются в том числе у организаций, работающих на рынке более семи лет. Это может свидетельствовать о накоплении долгов и структурных проблем.

Снижение числа регистраций строительных компаний коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин связывает с сокращением вывода новых проектов на рынок. Девелоперы нередко создают отдельные юридические лица под каждый объект. Дополнительным фактором стало снижение расходов на ремонт старого фонда.

В январе–июле 2026 года застройщики получили разрешения на строительство 19,8 млн кв. м жилья — на 19,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает партнер практики «Недвижимость и развитие территорий» Strategy Partners Елена Киселева. Объем объявленных строительных закупок в первом полугодии сократился на 23,5%, до 4,3 трлн руб.