Бензиновые автомобили заняли 95% рынка новых машин в России в августе

УрБК, Москва, 01.10.2026. Бензиновые автомобили заняли 95,1% рынка новых легковых машин в России по итогам августа 2026 года, при этом регистрации электромобилей почти удвоились в годовом выражении. Это следует из статистики «Автостат Инфо».

В августе в России зарегистрировали 112 578 новых легковых автомобилей, что на 6,7% меньше показателя за аналогичный месяц 2025 года. При этом за январь–август объем рынка составил 829 455 машин, увеличившись на 9% год к году.

На автомобили с бензиновыми двигателями в августе пришлось 107 072 регистрации, или 95,1% рынка. Дизельные автомобили заняли менее 1% — 987 регистраций.

Чистых электромобилей за месяц зарегистрировали 2 272, бензоэлектрических автомобилей — 1 772, дизель-электрических — 188. Еще 287 регистраций пришлось на автомобили с газовыми двигателями. В совокупности электромобили и гибриды обеспечили 4 232 регистрации.

При этом динамика отдельных сегментов оказалась разнонаправленной. Число регистраций электромобилей выросло примерно на 109% по сравнению с августом 2025 года — с 1 086 до 2 272 машин. Одновременно количество бензоэлектрических автомобилей сократилось с 5 027 до 1 772, дизель-электрических — с 300 до 188 машин.

В результате совокупные регистрации электромобилей и гибридов в августе оказались примерно на треть ниже прошлогоднего уровня.

За восемь месяцев 2026 года структура рынка была менее концентрированной на бензиновых автомобилях. С января по август зарегистрировали 753 403 машины с бензиновыми двигателями — около 90,8% всех новых легковых автомобилей. За тот же период на бензоэлектрические автомобили пришлось 56 478 регистраций, на чистые электромобили — 8 580, на дизель-электрические — 2 575.

В массовом сегменте по итогам августа лидировала Lada с 26 900 регистрациями. Далее следовали Haval — 14 540 автомобилей, Tenet — 12 168, Geely — 6 264 и Changan — 5 455. В первую десятку также вошли Belgee, Jetour, Mazda, Toyota и Jeland.

Среди отдельных моделей первое место заняла LadaGranta с 6 276 регистрациями. HavalJolion показал результат в 6 270 автомобилей, Tenet T7 — 6 090. Далее следовали LadaVesta с 5 257 регистрациями и Tenet T4 — с 5 022.

Наиболее крупным федеральным округом по числу регистраций новых легковых автомобилей в августе стал Центральный федеральный округ — 39 658 машин. На Приволжский федеральный округ пришлось 27 822 регистрации, на Северо-Западный — 13 121. Таким образом, на три округа пришлось более 70% регистраций новых автомобилей в стране.

Рынок электромобилей и гибридов также характеризуется высокой территориальной концентрацией. В Москве в августе зарегистрировали 613 чистых электромобилей и 356 бензоэлектрических машин. Значительные объемы регистраций пришлись также на Московскую область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Бензиновые автомобили пока сохраняют доминирующее положение на российском рынке новых легковых машин. При этом внутри сегмента автомобилей с альтернативными силовыми установками динамика остается неоднородной: число регистраций чистых электромобилей растет, тогда как показатели отдельных категорий гибридов снижаются.