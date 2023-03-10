Продажи новых электромобилей в России в I квартале выросли на 95%

УрБК, Москва, 21.04.2023. По итогам I квартала 2023 года в России реализовали 1 тыс. 661 новый легковой электромобиль. Это на 95% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического отчета «Автостата».
Больше всего электрокаров за январь-март было куплено в Москве (493), Нижегородской области (213), Московской области (164) и Краснодарском крае (137).
Отметим, что в марте 2023 года было реализовано 702 новых электромобиля, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Первое место по продажам заняла модель Evolute I-Pro (114), второе — Volkswagen ID.4 (107), а третье — Tesla Model Y (66). На четвертой и пятой позициях разместились VoyahFree (51) и Evolute I-Joy (46).
По данным «Автостата», парк легковых электромобилей и машин с гибридной силовой установкой в РФ насчитывает 214 тыс. 555 авто. Из них 88% приходится на гибриды, 10% — на чистые электромобили, а 2% — на подключаемые гибриды. При этом отмечается, что общее число электрокаров в России составляет лишь 0,5% от 45,4 млн всех легковых автомобилей в стране.
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