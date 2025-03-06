Продажи новых электрокаров в России за год сократились на 63%

УрБК, Москва, 06.03.2025. Импорт новых легковых автомобилей в Россию в феврале 2025 года снизился на 73% по сравнению с ...22.01.2025 Продажи легковых авто с пробегом в РФ за год выросли на 6%
УрБК, Москва, 22.01.2025. Жители России за 2024 год приобрели 6,04 млн легковых автомобилей с пробегом. Это на 6% ...09.12.2024 Аналитики прогнозируют снижение продаж легковых автомобилей в РФ в 2025 году на 10%
УрБК, Москва, 09.12.2024. Аналитики агентства «Автостат» прогнозируют снижение продаж новых легковых автомобилей в РФ в ...06.05.2024 В апреле 2024 года в России продали 137 тыс. новых автомобилей
УрБК, Москва, 06.05.2024. В апреле 2024 года россияне купили 137 тыс. 047 новых легковых автомобилей, что на 81,2% ...21.04.2023 Продажи новых электромобилей в России в I квартале выросли на 95%
УрБК, Москва, 21.04.2023. По итогам I квартала 2023 года в России реализовали 1 тыс. 661 новый легковой электромобиль. ...