Продажи новых электрокаров в России за год сократились на 63%

УрБК, Москва,11.03.2025. В России за первые два месяца 2025 года продали 1 тыс. 269 новых электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 63%. Об этом написал в своем Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.



По его словам, доля этого сегмента на рынке легковых авто за год снизилась с 1,8% до 0,8%.



Лидером по продажам остается китайский Zeekr (36,6% от общего объема продаж). На втором месте — российский Evolute (9%), на третьем — премиальный Avatr (8,6%). Также в топ-10 попали «Москвич», Ora, BYD, Voyah, Xiaomi, Tesla и Volkswagen.



С. Цаликов добавил, что 98% продаж приходится на электрокары, выпущенные в 2023-м и 2024-м годах.