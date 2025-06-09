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09.06.2025

Продажи электрокаров в России за год снизились на 28%

УрБК, Москва, 09.06.2025. Россияне в мае 2025 года приобрели 786 новых электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 28%, к уровню предыдущего месяца — на 1%, пишут «Ведомости».

Больше всего автомобилей за месяц реализовали Zeekr (263), Evolute (115), Avatr (60).

С начала текущего года лидирующие позиции на рынке занимает китайский бренд Zeekr (1 тыс .191 шт., за год продажи снизились в 3,4 раза). Российский Evolute реализовал 374 авто (-48%), китайский Аvatr — 318 шт (-15%), Ora (бренд Great Wall) — 218 шт. (рост в 2,4 раза) и автобренд «Москвич» — 217 шт. (падение в 3 раза).
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