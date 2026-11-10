Свердловская станция переливания крови получила награду конкурса «Код донора»

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2026. Свердловская областная станция переливания крови стала призером конкурса лучших региональных практик развития донорства крови и костного мозга «Код донора. Единство народов России». В финал конкурса вышли 79 проектов, представленных регионами РФ и Белоруссией.

Всего свои инициативы в 12 номинациях представили 65 регионов России и Белоруссии. В мероприятиях приняли участие более 674 тыс. человек, свыше 331 тыс. добровольцев сдали кровь, еще 40 тыс. жителей вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Награду свердловская станция получила за системную работу по развитию донорства в регионе. В числе реализованных инициатив — акция «Стань донором — спаси жизнь», которую медучреждение провело совместно с Федеральным медико-биологическим агентством. Она проходила с 14 по 16 сентября 2026 года в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского в рамках Международного фестиваля молодежи. Участниками акции стали около 100 добровольцев из более чем 10 регионов страны.

«За каждой из этих цифр — помощь людям, которым необходимо переливание крови», — ранее отмечала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

За девять месяцев 2026 года Свердловская областная станция переливания крови заготовила почти 34 тыс. литров крови для помощи пациентам с тяжелыми заболеваниями, травмами и опасными состояниями.