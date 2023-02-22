«Атомстройкомплекс» получил награду за вклад в развитие донорской культуры

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Сотрудники «Атомстройкомплекса» приняли участие в акции «День донора». Почти 30 человек ...05.05.2016 На «Уралтрансмаше» прошел день донора
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2016. На «Уралтрансмаше» (входит в состав НПК «Уралвагонзавод») прошел традиционный день ...27.03.2013 В ОАО «Уралтрансмаш» прошел День донора
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2013. На Уралтрансмаше (г. Екатеринбург) прошел День донора. Работники акционерного общества, ...24.04.2009 В головном офисе ОАО «СКБ-банк» состоялся День донора
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2009. В головном офисе ОАО «СКБ-банк» прошел День донора. С намерением сдать кровь в ...04.03.2009 Генеральный директор ООО «Хладокомбинат № 3» Сергей Пирогов награжден Благодарственным письмом за значительный вклад в развитие и пропаганду Донорского движения
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2009. Администрация Екатеринбурга наградила генерального директора ООО «Хладокомбинат № 3» ...