«Атомстройкомплекс» получил награду за вклад в развитие донорской культуры

Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. Уральская компания «Атомстройкомплекс» получила награду за вклад в развитие донорской культуры от Общественной палаты РФ. Согласно данным Центра крови региона, за пять лет донорами стали 11% работников компании (более 600 человек). Ими было сдано более 300 литров донорской крови. Об этом сообщает пресс-служба компании.Награда уральскому девелоперу была вручена в декабре в ходе проведения в Екатеринбурге конференции Координационного центра по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате Российской Федерации.По словам директора по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галины Хабаровой, корпоративные дни донора проходят на предприятии с 2019 года. На данный момент сотрудники сдают кровь четыре раза в год согласно графику, созданному совместно со Станцией переливания крови ФМБА России.«Идеи взаимовыручки и благотворительности лежат в основе нашей корпоративной культуры, поэтому с каждым годом все больше сотрудников принимает участие в днях донора, многие делают это регулярно, вовлекают в движение своих друзей и близких. Мы благодарим всех сотрудников, которые сдают донорскую кровь, и со своей стороны содействуем популяризации донорского движения, привлекаем внимание не только граждан, но и бизнеса к проблеме нехватки донорской крови», — сообщила Г. Хабарова.