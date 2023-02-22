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Вчера, 11:32

«Атомстройкомплекс» получил награду за вклад в развитие донорской культуры

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. Уральская компания «Атомстройкомплекс» получила награду за вклад в развитие донорской культуры от Общественной палаты РФ. Согласно данным Центра крови региона, за пять лет донорами стали 11% работников компании (более 600 человек). Ими было сдано более 300 литров донорской крови. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Атомстройкомплекс» получил награду за вклад в развитие донорской культуры
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

Награда уральскому девелоперу была вручена в декабре в ходе проведения в Екатеринбурге конференции Координационного центра по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате Российской Федерации.

По словам директора по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галины Хабаровой, корпоративные дни донора проходят на предприятии с 2019 года. На данный момент сотрудники сдают кровь четыре раза в год согласно графику, созданному совместно со Станцией переливания крови ФМБА России.

«Идеи взаимовыручки и благотворительности лежат в основе нашей корпоративной культуры, поэтому с каждым годом все больше сотрудников принимает участие в днях донора, многие делают это регулярно, вовлекают в движение своих друзей и близких. Мы благодарим всех сотрудников, которые сдают донорскую кровь, и со своей стороны содействуем популяризации донорского движения, привлекаем внимание не только граждан, но и бизнеса к проблеме нехватки донорской крови», — сообщила Г. Хабарова.
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