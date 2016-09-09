Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» приняли участие в акции «День донора»

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Сотрудники «Атомстройкомплекса» приняли участие в акции «День донора». Почти 30 человек транспортом компании было доставлено на станцию переливания крови на улице Соликамская, 6 в Екатеринбурге. До и после процедуры для добровольцев было организовано питание, сообщает пресс-служба девелопера.



В компании «Атомстройкомплекс» отмечают, что акцию «День донора» проводят уже пятый год — она стала неотъемлемой частью корпоративной культуры предприятия наравне с оздоровительными, спортивными мероприятиями, а также акциями, направленными на сохранение окружающей среды и помощь нуждающимся. Для удобства сотрудников организуются выездные донорские дни, когда медики станции переливания крови приезжают в офисы компании. Тогда сдать кровь сотрудники могут прямо на рабочем месте.





Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»



«В этом году у нас предусмотрено сразу четыре дня донора — можно выбрать удобную дату и внести свой вклад в общую работу, направленную на сохранение жизней и здоровья свердловчан. Ежегодно количество желающих увеличивается. У нас есть люди, которые стали постоянными участниками акции и сдают донорскую кровь из года в год. Также к акции ежегодно присоединяются новые сотрудники, — рассказала директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.



Стоит добавить, что сегодня в базе Свердловской области есть недостаток трех компонентов крови. Кроме того, в России активно формируется собственный банк доноров, чью кровь используют для пересадки костного мозга. В реестр вносят граждан не старше 45 лет.