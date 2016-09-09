УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:24

Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» приняли участие в акции «День донора»

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Сотрудники «Атомстройкомплекса» приняли участие в акции «День донора». Почти 30 человек транспортом компании было доставлено на станцию переливания крови на улице Соликамская, 6 в Екатеринбурге. До и после процедуры для добровольцев было организовано питание, сообщает пресс-служба девелопера.

В компании «Атомстройкомплекс» отмечают, что акцию «День донора» проводят уже пятый год — она стала неотъемлемой частью корпоративной культуры предприятия наравне с оздоровительными, спортивными мероприятиями, а также акциями, направленными на сохранение окружающей среды и помощь нуждающимся. Для удобства сотрудников организуются выездные донорские дни, когда медики станции переливания крови приезжают в офисы компании. Тогда сдать кровь сотрудники могут прямо на рабочем месте.

Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» приняли участие в акции «День донора»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«В этом году у нас предусмотрено сразу четыре дня донора — можно выбрать удобную дату и внести свой вклад в общую работу, направленную на сохранение жизней и здоровья свердловчан. Ежегодно количество желающих увеличивается. У нас есть люди, которые стали постоянными участниками акции и сдают донорскую кровь из года в год. Также к акции ежегодно присоединяются новые сотрудники, — рассказала директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.

Стоит добавить, что сегодня в базе Свердловской области есть недостаток трех компонентов крови. Кроме того, в России активно формируется собственный банк доноров, чью кровь используют для пересадки костного мозга. В реестр вносят граждан не старше 45 лет.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.09.2016 Работники «Уралвагонзавода» приняли участие в корпоративной донорской акции

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2016. Впервые головное предприятие НПК «Уралвагонзавод» и обособленное структурное ...

05.05.2016 На «Уралтрансмаше» прошел день донора

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2016. На «Уралтрансмаше» (входит в состав НПК «Уралвагонзавод») прошел традиционный день ...

25.04.2013 Сотрудники банка ООО КБ «Кольцо Урала» приняли участие в «Неделе донора»

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2013. Сотрудники головного офиса банка «Кольцо Урала» приняли участие в социальной акции ...

27.03.2013 В ОАО «Уралтрансмаш» прошел День донора

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2013. На Уралтрансмаше (г. Екатеринбург) прошел День донора. Работники акционерного общества, ...

30.03.2012 В ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» прошел корпоративный День донора

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2012. Сотрудники ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» приняли участие в Дне донора. ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных27.01.2023Компания «Листопад» из Тавды оштрафована на 500 тыс. рублей за нарушение антикоррупционного законодательства03.02.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры
Архив новостей
Февраль 2023 (540)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18