В России число цифрокошельков превысило 300 тысяч

УрБК, Москва, 10.11.2026. В России число кошельков на платформе цифрового рубля составило чуть более 300 тыс. Это результаты двух месяцев его массового внедрения.

На 1 ноября почти 290 тыс. граждан и порядка 16 тыс. юридических лиц открыли себе счета на централизованной платформе регулятора. При этом общее число проведенных транзакций за сентябрь и октябрь достигло 235 тыс., и в основном это пока тестовые пополнения баланса. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.

Больше всего транзакций по количеству сейчас связано с зачислением средств, однако среди популярных направлений также фиксируются переводы между гражданами, оплата товаров и услуг и уплата налогов. Аналитики отмечают, что такая динамика связана с эффектом первичного любопытства пользователей, которые пробуют новый интерфейс, но затем возвращаются к картам или Системе быстрых платежей (СБП).

«ЦБ рассчитывал на 60 тыс. кошельков к концу года, то есть уже открыто в пять раз больше. Но в абсолюте это порядка 0,25% взрослого населения, и по динамике я бы пока говорил именно о любопытстве», — пояснили в «Гарда Капитал».

Ключевым преимуществом инструмента для населения эксперты называют отсутствие комиссий и лимитов на переводы между людьми, тогда как в СБП бесплатно можно отправить только до 100 тыс. рублей в месяц. Главным же сдерживающим фактором остается отсутствие кешбэка и процентов на остаток.

Действительный перелом наступит лишь с запуском офлайн-платежей и развитием смарт-контрактов, а для достижения популярности потребуется несколько лет, резюмируют эксперты.

Массовое внедрение цифрового рубля — третьей национальной валюты РФ — началось с 1 сентября. В ЦБ рассчитывают, что новая форма денег расширит возможности для платежей и переводов и позволит снизить зависимость операций от тарифов и ограничений конкретных банков.