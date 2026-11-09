ЦБ зафиксировал почти двукратное снижение числа финансовых пирамид и псевдоброкеров

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2026. Количество финансовых пирамид и псевдоброкеров, выявленных на российском финансовом рынке за девять месяцев 2026 года, сократилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

Большая часть таких субъектов действовала в интернете. По данным регулятора, за отчетный период возбуждено 475 административных дел в отношении участников рынка с признаками нелегальной деятельности. По инициативе ЦБ ограничен доступ к 17 тыс. интернет‑ресурсов, связанных с нелегальными операторами.