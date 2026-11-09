В Госдуме готовят законопроект об авторском праве при использовании искусственного интеллекта

УрБК, Москва, 09.11.2026. Законопроект об урегулировании авторских прав при использовании искусственного интеллекта планируют подготовить в Госдуме к 1 марта 2027 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, документ должен определить правила использования произведений авторов искусственным интеллектом, в том числе при обработке и воспроизведении материалов в измененном виде.

«Нам пределы надо поставить. Допустим, если искусственный интеллект слопал вашу статью, то должен ли он как-то взаимодействовать или не должен? Или он просто слопал и выдал ее в каком-то другом виде? Вот эти моменты нужно отрегулировать. Если где-то он совершенно случайно используют какие-то призывы там нехорошие и так далее. Вот на это все должно общее законодательство работать», — приводит слова депутата «Интерфакс».

П. Крашенинников также отметил, что искусственный интеллект является важным и нужным инструментом.