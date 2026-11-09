УрБК, Москва, 09.11.2026. В России фиксируют устойчивый рост мошенничества со страхованием имущества: за последние пять лет число выявленных нарушений заметно увеличилось, а в 2026 году показатель вырос еще на 10% год к году, сообщили в страховой компании «Согласие».

Основной удар приходится на жилой сектор: по оценкам аналитиков компании, признаки обмана содержат до четверти всех заявлений о пожарах в частных домах. Типичной схемой остается покупка ветхих зданий или брошенных недостроев с последующим оформлением полиса по многократно завышенной стоимости ради получения крупной выплаты после спланированного возгорания.

«Мошенники имитируют короткое замыкание или самостоятельно поджигают недвижимость, чтобы получить выплату. Так они не просто наживаются на страховых компаниях, они ставят на кон жизни и имущество окружающих. В частном секторе дома стоят плотно, и один такой случай может уничтожить несколько построек», — сообщили «Известиям» в компании.

Самая распространенная схема — умышленный поджог, подтвердили в «Ренессанс страхования». Мошенники увеличивают страховую сумму в десятки раз. Например, делают косметический ремонт старого деревенского дома, а затем поджигают его. В заявления включают имущество, которого не было на месте происшествия, указывают завышенную стоимость утраченных вещей. Нередко пытаются оформить полис на квартиры, уже пострадавшие от залива, отметили в компании.

Еще одна популярная схема — «потемкинские коттеджи». Новые дома возводят специально для оформления полиса на сумму, многократно превышающую реальную стоимость построек, а затем поджигают их ради выплаты.

В «Росгосстрахе» тоже сообщили о двух предотвращенных попытках мошенничества более чем на 11 млн руб. «Один из них произошел в Тюменской области, — рассказали в компании. — Местный житель попытался получить около 6,3 млн руб. за сгоревшие постройки на своем участке. Мужчина знал, что земля попала под программу комплексного развития территорий, и здания все равно снесут, поэтому инсценировал пожар». Страховщики связались с застройщиком, выяснили реальную ситуацию и разоблачили клиента. Поняв, что ему грозит уголовный срок за мошенничество, тюменец сам отказался от всех выплат и претензий.

Подобные махинации предприимчивые россияне проворачивают также с каско и ОСАГО.