Сумма штрафов с банков за задержку передачи данных ФНС выросли почти в 30 раз

УрБК, Москва, 09.11.2026. Банки не успевают за требованиями налоговой. За январь–август финорганизации заплатили 553 млн руб. штрафов за ошибки и задержки при передаче налоговой сведений о клиентах. Эта сумма в 29 раз выше, чем годом ранее (19 млн руб.), следует из данных ФНС, которые изучили «Известия».

Выросли и другие выплаты. За неисполнение поручений о перечислении налогов банки отдали 19 млн против 3,2 млн годом ранее — почти в шесть раз больше. А за нарушение решений об ограничении операций по счетам — 33 млн против 7 млн (увеличение почти впятеро), следует из той же статистики.

Причины — усиление контроля, курс на автоматизацию и увеличение потока электронных поручений. Нередки и технические сбои, которые грозят клиентам потерей доступа к части денег.

По закону кредитные учреждения должны по запросу ФНС сообщать, какие счета и вклады есть у гражданина или компании, сколько на них денег и куда их переводили. На ответ обычно дают три рабочих дня. Если сведения не поступили вовремя или оказались недостоверными, банку грозит штраф в 20 тыс. руб., комментируют эксперты.

Рост числа штрафов связан прежде всего с усилением контроля со стороны фискального ведомства и автоматизацией взыскания долгов. Налоговой стало проще замечать ошибки и задержки банков. При этом работы у кредитных организаций прибавилось. С 2025 года через них взыскивают без суда и бесспорные налоговые задолженности граждан. Рост выплат по штрафам необязательно означает, что банки стали хуже работать: поручений стало больше, а проверка их исполнения — строже.

Дополнительную нагрузку принесли налоговые изменения. В 2026 году основная ставка НДС выросла с 20 до 22%, а порог годового дохода для освобождения от него бизнеса на упрощенке снизился до 20 млн руб. Вносят свою лепту и технические сбои, которые грозят клиентам потерей доступа к части денег, резюмируют эксперты.