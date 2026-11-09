В России прогнозируется резкий рост исков к застройщикам

УрБК, Москва, 09.11.2026. Количество исков участников долевого строительства к российским застройщикам по итогам 2026 года может достигнуть 100 тыс., что почти втрое больше показателя прошлого года. Такой прогноз привели в Союзе потребителей России, пишет РИА «Недвижимость».

В 2025 году покупатели квартир в новостройках направили девелоперам 33,8 тыс. требований. В 2026 году число претензий и судебных разбирательств может увеличиться на фоне финансовых трудностей строительных компаний. Среди факторов, влияющих на положение девелоперов, адвокаты бюро «Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры» называют высокую ключевую ставку и снижение спроса на жилье.

Основные претензии покупателей связаны с качеством отделки, расхождением фактической площади квартиры с указанной в договоре, неисправностями вентиляции и отопления, а также протечками и другими недостатками инженерных систем.

Мораторий на взыскание штрафов с застройщиков прекратил действовать 1 января 2026 года. При этом отсрочку исполнения обязательств по выплате неустоек и штрафов продлили до 31 декабря 2026 года включительно.