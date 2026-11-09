Денис Паслер вынес на рассмотрение проект закона о получении маткапитала отцом

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2026. В Свердловской области рассматривается закон о семейном капитале, согласно которому получателями выплаты смогут стать не только матери, но и отцы — в случаях, когда мать не имеет на нее прав.

Проект нового регионального закона «О материнском (семейном) капитале» внес на рассмотрение депутатов заксобрания губернатор Свердловской области Денис Паслер. Согласно документу, отец может претендовать на выплату, если он воспитывает третьего или последующего ребенка, рожденного с 1 января 2027 года, и является его отцом, а мать ребенка умерла, объявлена умершей или не имела гражданства РФ. При этом учитываются все рожденные и усыновленные дети, за исключением тех, в отношении которых родители были лишены прав, а также детей, оставленных в роддоме или переданных на усыновление.

Если же и отец не может получить капитал, например, в случае его смерти, признания недееспособным, лишения родительских прав или наличия непогашенной судимости за преступление против личности, — право переходит к детям. Выплата делится между ними в равных долях и предоставляется до совершеннолетия, а при очной форме обучения — до 23 лет.

Размер капитала зависит от очередности рождения ребенка: за третьего — 500 тыс. руб., за четвертого — 600 тыс., за пятого — 700 тыс., за шестого и последующих — 800 тыс. Для женщин, родивших третьего или последующего ребенка до 30 лет, предусмотрена максимальная сумма — 800 тыс. руб.

Средства можно направить на ежемесячную выплату в течение 36 месяцев или использовать на улучшение жилищных условий, образование, медицинские услуги, газификацию и другие цели. Жилье и участки должны находиться на территории Свердловской области. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2027 года. Документ опубликован на официальном сайте законодательного собрания Свердловской области.