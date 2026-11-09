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Число производителей крепкого алкоголя в России за год сократилось на 7,4%

УрБК, Москва, 09.11.2026. Количество зарегистрированных в России компаний, специализирующихся на производстве крепкого алкоголя и спирта, за год сократилось на 7,4%, до 377. Снижение связано с падением спроса на спиртное, ростом числа ликвидаций и консолидацией рынка, согласно данным сервиса «Контур.Фокус», пишет «Коммерсантъ». 

По состоянию на 1 октября 2026 года в стране насчитывалось 377 таких организаций. За девять месяцев показатель уменьшился на 6%, или 24 компании. При этом активность ликвидаций бизнеса за год выросла на 72%. Новые игроки практически перестали выходить на рынок: за январь–сентябрь 2026 года была зарегистрирована одна компания, тогда как за аналогичный период прошлого года — три.

Среди десяти регионов с наибольшим количеством производителей заметнее всего число компаний с начала 2026 года сократилось в Крыму — на 16,7%, до 10. В Кабардино-Балкарии показатель снизился на 10,5%, до 17 организаций, в Краснодарском крае — на 9,5%, до 19. Снижение также зафиксировано в Дагестане, Московской области и Ставропольском крае. В трех регионах число производителей осталось стабильным. В Челябинской области оно увеличилось на 10%, до 11 компаний.

Сокращение числа участников рынка происходит на фоне снижения производства. По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе–сентябре 2026 года в России выпустили 805,85 млн дал алкогольной продукции, что на 1,8% меньше в годовом выражении.

Производство напитков крепостью выше 9% сократилось на 6,1%, до 73,67 млн дал. В частности, выпуск водки уменьшился на 6,7%, до 48,88 млн дал, коньяка — на 13,5%, до 4,93 млн дал, других крепких спиртных напитков — на 16,1%, до 5,8 млн дал. Рост показали только ликероводочные изделия — на 4,9%, до 14,05 млн дал.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский связывает происходящее с консолидацией алкогольного рынка. По подсчетам A.List, доля десяти крупнейших производителей крепкой алкогольной продукции в розничных продажах за год выросла с 73% до 75% по итогам января–сентября 2026 года.

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