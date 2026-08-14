В России растет число микрофинансовых организаций

УрБК, Москва, 14.08.2026. Количество микрофинансовых организаций (МФО) в России выросло впервые за пять лет: на начало августа 2026 года их число превысило 800 компаний, пишут РИА Новости, со ссылкой на сервисе «Контур.Фокус».

«Число МФО в России выросло впервые с момента начала наблюдения, с 2022 года. На 1 августа 2026 года в России работало 803 компании, основным ОКВЭД которых был указан «Микрофинансовая деятельность». Это на 8,4% больше, чем на аналогичную дату 2025 года», - рассказали в сервисе.

Динамика показателя следующая: на 1 августа 2022 года в стране работало 811 компаний с таким ОКВЭД. С тех пор их количество беспрерывно снижалось: 758 — на 1 августа 2023 года, 744 —на 1 августа 2024 года, 741 — на 1 августа 2025 года.

За семь месяцев 2026 года ликвидировано рекордно низкое количество МФО —27, это на 34% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Статистику сервиса подтверждают и данные регулятора: за семь месяцев текущего года в реестр включено 77 микрофинансовых и микрокредитных компаний, что на 79% больше, чем в 2025 году.

«Всего в реестре на данный момент числится 830 компаний. Незначительное расхождение в итоговых данных при единой тенденции объясняется тем, что у ряда организаций ОКВЭД «Микрофинансовая деятельность» является дополнительным, а не основным, который анализирует «Контур.Фокус», — объяснили в компании.

Среди регионов лидерами по количеству МФО на начало августа этого года была Москва —248 организаций (+19,8% по сравнению с количеством на 1 августа 2025 года), Санкт-Петербург — 49 организаций (+8,9%), Новосибирская область — 35 организаций (+2,9%), Иркутская — 29 организаций (+31,8%) и Ростовская — 26 организаций (+13%).

На фоне роста числа МФО растут и жалобы россиян на сложности погашения микрозаймов. За I полугодие 2026 года россияне пожаловались в ЦБ на проблемы с погашением микрозаймов 3,5 тыс. раз. Это в 3,1 раза выше показателей за январь–июнь 2025 года. Банк России и участники рынка связывают это с деятельностью так называемых раздолжнителей.