Выдачи ипотеки в октябре упали почти вдвое

УрБК, Москва, 09.11.2026. Выдачи ипотеки в октябре обвалились почти вдвое относительно сентября: объем кредитов упал на 49,2% и составил 308,8 млрд руб., а их количество – на 38,8% до 75 тыс. 500 штук, следует из экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG, пишут «Ведомости».

В годовой динамике сегмент просел на 36,2% по объему и на 26,4% по количеству. Средний чек за месяц снизился на 17,1% до 4,1 млн руб. (-16% год к году). Всего за 10 месяцев 2026 года банки выдали ипотеки на 3,8 трлн руб., что на 24,3% выше, чем за аналогичный период 2025 года.

По итогам октября граждане суммарно оформили кредитов на 1 трлн руб. – относительно сентября показатель упал на 22,1%, октября 2025 г. — на 2,8%. За январь–октябрь объем кредитования физлиц достиг 10,15 трлн руб. и превысил прошлогодний показатель на 34,8%.

После сентябрьского ажиотажа, вызванного грядущими изменениями в льготной семейной ипотеке с 1 октября 2026 года, и закрытия части спроса в октябре объем выданных ипотечных кредитов показал самое значительное месячное снижение с начала 2026 года, комментируют в Frank RG.

Динамика по регионам в исследовании не приводится. Однако известно, что в Свердловской области в сентябре выдачи ипотек выросли в два раза по сравнению с августом. В сентябре банки выдали 5,09 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 21,06 млрд руб. По сравнению с августом количество выданных в Свердловской области ипотечных кредитов выросло на 37%, объем кредитования увеличился на 52%. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) от 26 октября.