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В Свердловской области введут ограничения на работу мигрантов в такси в 2027 году

УрБК, Москва, 09.11.2026. Ограничения на работу мигрантов в такси в 2027 году планируется установить в восьми регионах, в том числе в Свердловской области. Это следует из проекта постановления правительства «Об установлении на 2027 г. допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории России отдельные виды экономической деятельности».

В этом списке также Мордовия, Чувашия, Татарстан, Удмуртия, Оренбургская область, Ульяновская и Еврейская автономная область. Калужская область вводит запрет для мигрантов на работу курьерами.

Проект прописывает правила работы в такси в целом ряде регионов, включая основания ограничений. В частности, для Мордовии запрет устанавливают на основе актуальной статистике аварий с участием мигрантов. За 2024–2025 гг. в регионе зарегистрировано 24 ДТП с участием иностранных граждан, шесть — со смертельным исходом, говорится в материалах со ссылкой на данные МВД Республики Мордовии.

Документ, подготовленный Минтрудом, одобрен на Российской трехсторонней комиссии в конце октября, далее его должен подписать премьер-министр Михаил Мишустин.

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