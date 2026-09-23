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Свердловская область вошла в число регионов, где Минтруд предложил снизить долю мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2026. Свердловская область вошла в число 10 регионов, где Минтруд РФ предложил снизить допустимую долю иностранных работников в отдельных сферах деятельности. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения.

Для строительства предлагают установить лимит в 65%, для городского и пригородного транспорта — 20%. Для такси долю иностранных работников хотят обнулить.

Помимо Свердловской области, в перечень вошли Мордовия, Татарстан, Чувашия, Краснодарский край, а также Вологодская, Калужская, Новосибирская, Оренбургская и Тульская области. В восьми регионах дополнительные ограничения в отдельных отраслях предлагается установить впервые, сообщила пресс-служба ведомства.

Предложения сформированы с учетом потребности экономики в работниках, качества рабочей силы, миграционной ситуации и других критериев. Их предварительно рассмотрели региональные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее в Свердловской области уже установили запрет на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, в 20 видах экономической деятельности. Соответствующий указ губернатора Дениса Паслера был подписан 18 марта. В перечень вошли, в частности, курьерские услуги, образование, охранная деятельность, ветеринария, финансовые услуги, право и бухгалтерский учет.

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