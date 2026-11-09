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Аналитики предупредили о сворачивании застройщиками дивидендных выплат

УрБК, Москва, 09.11.2026. Шансы на выплату дивидендов акционерам девелоперских компаний в 2027 году оцениваются как низкие, следует из материалов рейтингового агентства НРА. В зоне минимального риска — инвесторы «Самолета», «Эталона», АПРИ и GloraX.

Единственным застройщиком с умеренными перспективами выплат остается ЛСР, отмечают эксперты. В «Инграде» изданию «Коммерсантъ» пояснили, что публичный рынок более не входит в финансовую модель компании. В этой связи вопрос о дивидендах признан неактуальным: прибыль будет направлена на реализацию девелоперских проектов. Представители остальных компаний на запрос издания оперативно не ответили.

Ключевым препятствием для дивидендных выплат эксперты называют высокую кредитную нагрузку застройщиков. По данным управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Клисенко, долговая нагрузка существенно превышает операционную прибыль ряда игроков. Так, чистый долг «Самолета» превышает показатель EBIDTA в 3,6 раза, «Эталона» — в четыре раза, АПРИ — в пять раз.

Наиболее устойчивым в этом сегменте выглядит ЛСР: соотношение чистого долга к EBIDTA у компании составляет 2,8х, при наличии нераспределенной прибыли. ЛСР остается единственным застройщиком, который выплатил дивиденды по итогам 2025 года — их размер достиг 78 рублей на акцию.

Ухудшение финансовых показателей девелоперов усугубляет ситуацию. По данным отчетности, «Самолет» зафиксировал убыток в размере 22,3 млрд руб. по итогам первого полугодия 2026 года — против прибыли в 1,8 млрд руб. годом ранее. У ЛСР убыток составил 57,6 млрд руб. (годом ранее он равнялся 2,5 млрд руб.). «Эталон» отчитался об убытке в 13,2 млрд руб., что на 6,4% ниже показателя прошлого года. Существенное снижение прибыли зафиксировано и у других компаний: чистая прибыль «Инграда» сократилась на 73% год к году, до 1 млрд руб.; GloraX — на 30,4%, до 1,6 млрд руб.; АПРИ — в 8,1 раза, до 120,7 млн руб.

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